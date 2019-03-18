Yerel Seçimlere Doğru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte kentteki alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte kentteki alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluştu.



Ziyarette vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Altay, her yaştan insanla gönül köprüleri kurduklarını söyledi.



Vatandaşların kendilerine gönlünü açtığını ifade eden Altay, "Her yaştan hemşerimiz ile gönül köprüleri kurduk. Bundan dolayı ne kadar şükretsek az olur. İlgi ve alakalarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.



Altay'a, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve partililer eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz

Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak

Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı

İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek