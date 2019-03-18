Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

15 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte kentteki alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluştu.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte kentteki alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluştu.

Ziyarette vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Altay, her yaştan insanla gönül köprüleri kurduklarını söyledi.

Vatandaşların kendilerine gönlünü açtığını ifade eden Altay, "Her yaştan hemşerimiz ile gönül köprüleri kurduk. Bundan dolayı ne kadar şükretsek az olur. İlgi ve alakalarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Altay'a, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:35 Kaynak: AA

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