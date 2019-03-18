Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kaya, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Projelerini anlatan Kaya, "İşçi kardeşlerimize her daim olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğimizi, onların yanında olduğumuzu hatırlattık." diye konuştu.

Kaya daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Elif Köse'den ziyaretler

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, esnaf ziyareti yaptı.

Köse'ye, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Başkanı Abdullah Çakır, Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve partililer eşlik etti.

Esnafa projelerini anlatan Köse, Safranbolu'ya mimar bir belediye başkanı gerektiğini söyledi.

Esnafın desteğini istediğini aktaran Köse, Safranbolu için esnaf, muhtar ve vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Fatma Danışman'dan ziyaretler

MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Danışman, yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 aydır kapı kapı dolaştıklarını ifade etti.

10 yıllık bir belediye tecrübesi olduğunu aktaran Danışman, şunları kaydetti:

"Bu tecrübemizi de Safranbolu halkı için kullanacağız. Hayata geçireceğimiz projelerle ilçemizin gelişmesine, halkımızın daha modern bir kentte yaşamasına olanak sağlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: AA

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