Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

24 dakika önce

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmalarını Şirinevler Mahallesi'nde sürdürdü.

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Millet İttifakı'nın İYİ Partili Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmalarını Şirinevler Mahallesi'nde sürdürdü.

Partililerle sokaklarda yürüyüş yaparak destek isteyen Altıparmak, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, projelerinden bahsetti.

Esnaf ziyareti de yapan Altıparmak, vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Şirinevler, Dursun Altıparmak, Karabük, Güncel
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