Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakının Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, "Erzurum, AK kadrolarla yola devam edilmesi halinde insanımızın sadece doğduğu yer değil aynı zamanda doyduğu yer de olacak." dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Erzurum Belediye Başkan Adayı da olan AK Partili Sekmen, beraberindekiler ile kentin Narman ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Sekmen, ziyarette vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemini vurgulayarak, "Erzurum, AK kadrolarla yola devam edilmesi halinde insanımızın sadece doğduğu yer değil aynı zamanda doyduğu yer de olacak. Bu kadim şehir topyekun bir kalkınma süreci yaşayacak." ifadelerini kullandı.



Erzurum'un nüfus bakımından yükselişe geçtiğine işaret eden Sekmen, şöyle konuştu:



"Her yıl on binlerce kişinin çeşitli nedenlerle dışarıya göç ettiği Erzurum'da, artık on binler geri dönmeye başladı. Erzurum, 20 yıl aradan sonra ilk kez nüfus artışı kaydetti. Bu durumu sadece nüfus hareketliliği olarak görmek yanlış olur. Nüfus demek sadece bir yerde yaşayanların sayısı demek değildir. Nüfus demek; nüfuz demektir, güç demektir, enerji demektir."



Sekmen ayrıca bu gelişim sürecinin kesintiye uğramaması için Erzurumlulara çok büyük bir sorumluluğun düştüğünü belirtti.

