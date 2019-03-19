Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

32 dakika önce

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, üretim ve istihdama yönelik projelerinin bulunduğunu belirtti.

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AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, üretim ve istihdama yönelik projelerinin bulunduğunu belirtti.

Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir ayara geldi.

Güçlü toplumun temelinin üretim olduğunu ifade eden Demirbaş, üreticinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Yumurta üretim çiftliğinde çalışan işçiler ile sohbet eden ve yerel seçimde kendisi için destek isteyen Demirbaş, "Çubuk'un ufkunu genişletecek projelerle, şehrimizi sanayi üretiminde söz sahibi bir ilçe haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız. Bu noktada herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını umut ediyorum." dedi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da işletme sahiplerine, işçilere verdikleri destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya ise istihdama katkı sağlayan ve işsizliğin önüne set kuran iş adamlarına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Baki Demirbaş, AK Parti, Çubuk, Güncel
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