Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı AK Parti adayı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, mahalle ziyaretlerinde bulundu.
Cumhur İttifakı AK Parti adayı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, mahalle ziyaretlerinde bulundu.
Kaplan, Oymaağaç Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı konuşmada, turizmde olduğu kadar tarıma da önem verdiklerini söyledi.
Tarımın daha iyi noktaya gelmesi yönünde çaba harcadıklarını ifade eden Kaplan, ilçenin ürettiği havuçla Türkiye'de önemli yere sahip olduğunu kaydetti.
Kaplan'a ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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