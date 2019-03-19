Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.



Bulut, ziyarette yaklaşan yerel seçimlerden dolayı Elazığ'ı ve ilçeleri karış karış gezdiklerini belirterek, gezilerinde partinin hizmetlerini anlattıklarını söyledi.



Mevcut Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile yola devam ettiklerini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:



"Akmurat'ın çalışkan ve dürüst kişiliği ile ilçemize büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Baskil her dönem bizlere büyük destek verdi. Bu seçimde de büyük bir sonuç çıkacaktır. Yerel seçimlerim memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim."



AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan da Bulut'a teşekkür ederek, seçim çalışmalarını canla başla yürüttüklerini belirtti.

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