Yerel Seçimlere Doğru

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Demokrat Parti (DP) Havza Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Demokrat Parti (DP) Havza Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.



Demokrat Parti Havza Belediye Başkan adayı Turgay Saat tarafından Mehmetçik Meydanı'nda seçim koordinasyon merkezi açıldı.



DP Genel İdare Kurulu Üyesi Erdem Demirdağ, açılışta yaptığı konuşmada, Havza'nın önemli bir yer olduğunu belirterek, "Demokrat Parti olarak bürokraside ve insani ilişkilerde başarılı bir evladınız hizmet için aday olmuştur. Sizlerin desteklerini göreceğine inancımız tamdır. Adayımız Havza'nın evladı. Seçimlerde DP'yi başarıya taşıyacağına ve halktan büyük takdir göreceğine yürekten inanıyorum." dedi.



Saat da bir Havzalı olarak hizmet için aday olduğunu anlatarak, "İlçemizdeki sorunların tamamını biliyoruz. Seçim çalışmaları kapsamında ilçemizin her kesime ulaştık. İlçemizin en önemli sorunu iş ve istihdam. İlçemizin kalkınması için projelerimizin tamamını hazırladık." diye konuştu.



Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

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