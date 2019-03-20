Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür resmi kurumları ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür resmi kurumları ziyaret etti.





Seçim çalışmalarını sürdüren Özdemir ve Gür, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.



Özdemir, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydederek, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Batman'ın geleceği adına hep birlikte çalışacağız. AK Parti olarak milletin teveccühü ile büyüyerek geliyoruz." dedi.

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