Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

56 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür resmi kurumları ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür resmi kurumları ziyaret etti.


Seçim çalışmalarını sürdüren Özdemir ve Gür, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

Özdemir, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydederek, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Batman'ın geleceği adına hep birlikte çalışacağız. AK Parti olarak milletin teveccühü ile büyüyerek geliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Milletvekili, Batman, AK Parti, Gür, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]