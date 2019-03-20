Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

9 dakika önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki esnafları ziyaret eden Kaya, yaptığı açıklamada, belediye işinin gönül iş olduğunu söyledi.

"Memleket işi gönül işi" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Kaya, "Girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmayarak bizleri bir an bile yalnız bırakmayan, güler yüzle karşılayıp dualarla uğurlayan, çaldığımız her kapıda aynı ilgi ve sevgiyle bizleri misafir eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinde razı olsun." diye konuştu.

Elif Köse'den yaşlılara ziyaret

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Köse, yaptığı konuşmada, yaşlıların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Yaşlılarla ilgili projeleri olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarlarımızdan gelecek taleplere göre yaşlılarımız, hasta ve engellilerimiz için 'evde kişisel bakım hizmeti ve tamirat desteği' vereceğiz. Ayrıca 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızdan talep edenlerin evine acil alarm butonu kuracağız."

Fatma Danışman'dan ziyaret

MHP Safranbolu Belediye başkan Adayı Fatma Danışman, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşlarını ve mahalle ziyaretleri yapan Danışman, aday gösterilmesinin ardından her kapıyı çaldıklarını ifade etti.

Vatandaşların kendisine sıcak davrandığını vurgulayan Danışman, bu seçimde Safranbolu'nun kazanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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