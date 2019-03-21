Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Havza
Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir
, seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine devam ediyor.
Özdemir ve beraberindeki MHP
İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kaya
ile birlikte Yeni Mescit Mahallesi'nde Yahya Kenan'ın evini ziyaret etti.
Mahallede Özdemir ve beraberindekileri gençler meşale ve davullar eşliğinde karşıladılar.
Kendisini karşılayan gençleri bozkurt ve Rabia işareti ile selamlayan Özdemir, gençlere "İnşallah sizin için çalışacağız ve sizlere tüm sorunları çözülmüş bir Havza teslim edeceğiz." dedi.
Ev ziyaretinde konuşan MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, MHP'de koltuk değil devlet sevdası olduğunu belirterek, "Asıl olan ülkemiz ve ülkemizin bekası. Bu gece bizi karşılayan sizler ülke bekası için ortak hareket etmenin ne olduğunu bir kez daha göstermiş oldunuz." dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise AK Parti ve MHP olarak seçim çalışmalarına birlikte devam ettiklerine işaret ederek, "Biz biriz, biz beraberiz. Hiç kimse bizim bu birlikteliğimize zarar veremez. Allah birlikteliğimizi daim etsin." diye konuştu.
Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir ise sorunlar için sorumlu aramadığını söyledi.
"Bir sorun varsa biz sorunun neden veya kimden kaynaklandığı ile ilgilenmiyoruz." diyen Özdemir, şöyle devam etti:
"Bizim derdimiz bu sorunu bir an evvel halkımızın önünden kaldırmak ve halkımızın gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermek.18 yıldır siyasetin içinde ve Havzalı biri olarak Havza'mızın sorunlarını yakından biliyoruz. İnşallah hep birlikte bu sorunları hallederek ilçemizde daha güzel hizmetlere imza atacağız."
Özdemir, Havza'da gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve belediye çatısında oluşturacakları proje danışmanlık ofisi ile gençlere, kadınlara ve girişimcilere destek sağlayacaklarını anlattı.