Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, "İlçemizde dolaşmadığımız yer kalmadı, halkımıza belediyeden beklentilerini sorduk, notumuzu aldık.

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AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, "İlçemizde dolaşmadığımız yer kalmadı, halkımıza belediyeden beklentilerini sorduk, notumuzu aldık. Erenler'i istişare ile birlikte yöneteceğiz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çankırılılar Derneği ile ev ve esnafı ziyaret eden Kılıç, halkın sorunları ve taleplerini dinledi, gerçekleştirmek istediği çalışmaları anlattı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, ilçede dolaşmadık yer bırakmadıklarını belirterek, "Halkımıza belediyeden beklentilerini sorduk, sorunları ve talepleri tek tek dinledik, notumuzu aldık. Erenler'i istişare ile birlikte yöneteceğiz. İnşallah biz gerekli çalışmaları yapacağız. İl başkanlığından gelmemiz sebebiyle gerek Ankara da gerek ilimizde bir bürokrasi dostluklarımız oluştu. Bunu ilçemize hizmet yolunda değerlendireceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm konusunu göreve geldikleri takdirde masaya yatıracaklarını dile getiren Kılıç, "Hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeden en doğru yoldan ilerleyeceğiz. Ben bunun sözünü veriyorum, halkımızın çoğunluğunun istemediği veya halkımızı zarara uğratacak bir çalışmaya imza atmayacağız. İlçemize inşallah gerekli alt yapıyı hazırlayarak ikinci üniversiteyi getirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra gençlerimizin en önemli taleplerinden biri olan kütüphane ve etüt merkezlerini ilçemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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