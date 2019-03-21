Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Safranbolu
Belediye Başkan Adayı Ali Kaya
, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Kaya, yaptığı açıklamada, ev, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Seçim çalışmalarına sıkmadık el, çalınmadık kapı, projelerini anlatmadıkları hiçkimse kalmayana kadar devam edeceklerini ifade eden Kaya, "İlgi, alaka, destek ve dualarından dolayı tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bu yoğun ilgi ile Safranbolu'yu el ele, gönül gönüle çok daha yaşanılır bir kent yapacağız." diye konuştu.
Kaya'ya İlçe Başkanı Mehmet Sarı
ve partililer eşlik etti. Elif Köse
halk pazarını gezdi
Millet İttifakı'nın CHP
'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, seçim çalışmaları kapsamında halk pazarını ziyaret etti.
Pazarcı esnafıyla sohbet eden Köse, projelerini anlattı.
Köse, Safranbolu'ya hizmet için yola çıktıklarını kaydetti.
Elif Köse, Karabük
'te "21 Mart
Dünya Down Sendromu Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe de katıldı. Fatma Danışman
'dan mahalle ziyaretleri MHP
Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ediyor. Barış Mahallesi
'nde vatandaşları ziyaret eden Danışman, projelerini anlattı.
Danışman, yaptığı açıklamada, 10 yıllık tecrübesiyle Safranbolu'yu yaşanılabilir bir kent yapacaklarını ifade etti.
Danışman'a İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililer eşlik etti.