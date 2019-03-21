Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

29 dakika önce

Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar ve Pideciler Odası Başkanı İsmail Balcı, "Cumhur İttifakı'ndan yana tavrımızı açıklamaktan çekinecek kadar ürkek değilim." dedi.

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Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar ve Pideciler Odası Başkanı İsmail Balcı, "Cumhur İttifakı'ndan yana tavrımızı açıklamaktan çekinecek kadar ürkek değilim." dedi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın siyaset üstü olduğunu belirtti.

Askere, polise kurşun sıkanlarla bir olamayacağını aktaran Balcı, "Cumhur İttifakı'ndan yana olduğumu açıklamaktan çekinecek kadar ürkek değilim." ifadesini kullandı.

Balcı, şahsi ve mesleki örgüt olarak içerideki ve dışarıdaki hainleri sevindirmeyeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ezanımıza dil uzatanlar, ıslıklayanlar, bayrağımızı yakanlar bizi sahalara sürükledi. Biz kabuğumuza çekilip seyredemezdik. Şehitlerimizin vebali var. Vatan için millet için canını feda eden şehitlerimize huzuru mahşerde nasıl cevap veririz. O masum çocukları boynu bükük bırakan hainlerle birlikte ittifak kuranlarla mı bir olacaktık? Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacağız. Şehitlerimiz yarın mahşerde bize hesap sormazlar mı? O şehitler, 'biz vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canımızı feda ettik, siz ne yaptınız?' diye sorduğunda nasıl cevap vereceğiz? 'Siz niye sustunuz?' dedirtmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:05 Kaynak: AA

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