Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

SAKARYA(AA) - Millet İttifakı'nın CHP'li Serdivan Belediye Başkan Adayı Zafer Kazan, seçim çalışmaları kapsamında Kuruçeşme ve Selahiye mahallelerini ziyaret etti.

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SAKARYA(AA) - Millet İttifakı'nın CHP'li Serdivan Belediye Başkan Adayı Zafer Kazan, seçim çalışmaları kapsamında Kuruçeşme ve Selahiye mahallelerini ziyaret etti.

Mahallelerin kahvehanelerinde vatandaşlarla sohbet eden Kazan, şeffaf olacaklarını ve belediyeyi vatandaşla yöneteceklerini vurgulayarak, "Sizin vergilerinizle oluşan belediyenin bütçesinin tek kuruşunun dahi hesabını vereceğiz." diye konuştu.

Belediyenin ailelere, gençlere, esnafa ve çiftçilere destek olacağını belirten Kazan, "Gelin hep birlikte üreten bir belediye olalım. Gencimize iş imkanları sağlayalım, çiftçimize destek olalım." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: AA

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