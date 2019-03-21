Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Sakarya Müteahhitler Birliğini ziyaret etti.
AK Parti Sakarya
Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
Sakarya Müteahhitler Birliğini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Yüce, "İnşallah 31 Mart yerel seçimleri ülkemiz ve tüm gönül coğrafyamız için bayram günü olacaktır. Tüm gayretimizle milletimize ve memleketimize hizmet sunmanın derdi ve düşüncesi içerisindeyiz. STK
'larımızla iş birliği içerisinde çalışarak Sakarya'ya değer katacak adımlar atacağız. Samimiyetle, kararlılıkla ve güvenilir bir şekilde hareket edeceğiz." dedi.
Programa, Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti milletvekilleri Recep Uncuoğlu
, Çiğdem Erdoğan Atabek
ve Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
katıldı. Mutlu Işıksu
'dan AK Parti Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret
AK Parti Adapazarı
Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek mimar, şehir plancıları ve mühendislerle buluşan Işıksu "Sakarya'nın merkez ilçesi olmanın sorumluluğuyla çalışarak, yaşanabilecek sorunların hızla çözümü noktasında iş birliği ortamının daha da iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve birlikte yönetim ilkesinden taviz vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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