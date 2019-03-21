Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Sakarya Müteahhitler Birliğini ziyaret etti.

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AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Sakarya Müteahhitler Birliğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüce, "İnşallah 31 Mart yerel seçimleri ülkemiz ve tüm gönül coğrafyamız için bayram günü olacaktır. Tüm gayretimizle milletimize ve memleketimize hizmet sunmanın derdi ve düşüncesi içerisindeyiz. STK'larımızla iş birliği içerisinde çalışarak Sakarya'ya değer katacak adımlar atacağız. Samimiyetle, kararlılıkla ve güvenilir bir şekilde hareket edeceğiz." dedi.

Programa, Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı.

Mutlu Işıksu'dan AK Parti Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek mimar, şehir plancıları ve mühendislerle buluşan Işıksu "Sakarya'nın merkez ilçesi olmanın sorumluluğuyla çalışarak, yaşanabilecek sorunların hızla çözümü noktasında iş birliği ortamının daha da iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve birlikte yönetim ilkesinden taviz vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:48 Kaynak: AA

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