Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

32 dakika önce

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Karabük İl Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal ve partililer, Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Güneş, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine değinerek, verilecek her oyun önemli olduğuna dikkat çekti.


Mehmet Ceylan da seçim sürecinde çok iddialı çalıştıklarını belirterek, 31 Mart'ta iyi bir sonuç beklediklerini söyledi.

Yapılacak havaalanının sadece Karabük'ün değil, Eskipazar'ın da ekmeğini, aşını büyüteceğini söyleyen Uysal da "Eskipazarlı hemşehrilerimle el ele gönül gönüle çalışıp hem Karabük'ün hem de ilçelerimizin ekmeğini büyüteceğiz." diye konuştu.

Vergili'den ziyaret

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.


Başkan Vergili, Yeşil Mahalle'sinde esnaf ziyaretleri yaptı. Esnafların sorunlarını dinleyen Vergili, projelerinden bahsetti.

Vergili ayrıca, 100. Yıl, Kılavuzlar ve Karabük mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Uysal, belediye başkan adayı, AK Parti, Karabük, Güncel
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