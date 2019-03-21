Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük
İl Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
, AK Parti Genel Merkez
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
ve partililer, Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Burada konuşan Güneş, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine değinerek, verilecek her oyun önemli olduğuna dikkat çekti.
Mehmet Ceylan da seçim sürecinde çok iddialı çalıştıklarını belirterek, 31 Mart'ta iyi bir sonuç beklediklerini söyledi.
Yapılacak havaalanının sadece Karabük'ün değil, Eskipazar'ın da ekmeğini, aşını büyüteceğini söyleyen Uysal da "Eskipazarlı hemşehrilerimle el ele gönül gönüle çalışıp hem Karabük'ün hem de ilçelerimizin ekmeğini büyüteceğiz." diye konuştu.
Vergili'den ziyaret
Karabük Belediye Başkanı ve MHP
Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Vergili, Yeşil Mahalle'sinde esnaf ziyaretleri yaptı. Esnafların sorunlarını dinleyen Vergili, projelerinden bahsetti.
Vergili ayrıca, 100. Yıl, Kılavuzlar ve Karabük mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.