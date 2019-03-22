Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

57 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalışması kapsamında düzenlenen toplantıda Beyşehir ilçe merkezinde yaşayan Kurucuova Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalışması kapsamında düzenlenen toplantıda Beyşehir ilçe merkezinde yaşayan Kurucuova Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Milletvekili Samancı, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, belediyeciliğin bir ekip, takım ve uyum işi olduğunu belirterek, "Eğer bu takımda bir eksiklik, aksaklık olursa uyumda sıkıntı çıkacak olursa tabi hizmeti de getirmek oldukça zor olur." dedi.

Konuşmasının devamında Samancı, Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile birlikte artık birçok büyük ve önemli hizmetin ilçelere Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla geldiğine vurgu yaparak, "Bu anlamda, üçlü saç ayağı dediğimiz yerelde Beyşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ankara'da da takip edilmesi gerekli çalışmaları yürütecek biz milletvekilleri olarak en güzel hizmetleri ilçemize kazandırmanın yeni dönemde de gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da, Beyşehir'i hayata geçirecekleri yeni proje ve yatırımlarla yeni dönemde Türkiye'nin gözde bir turizm şehri haline getireceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:30 Kaynak: AA

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