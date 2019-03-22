Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

11 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kurumları ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kurumları ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Özdemir, İl Başkanı Akif Gür ve Merkez İlçe Bakanı Yusuf Bülbül ile İl Müftülüğü ve Batman Ziraat Odasını ziyaret edere, personellerle bir araya geldi.


Özdemir, halka daha büyük hizmetler sunmak için bu yolculuğa çıktıklarını belirterek, 31 Mart'taki yerel seçimlerin Batman için çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimler için birlik ve beraberlik içerisinde inançla, azimle, kararlılıkla var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Özdemir, "İnşallah başta Batman olmak üzere tüm ilçe ve beldelerimizi ak belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]