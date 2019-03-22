Yerel Seçimlere Doğru
11 dakika önce
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kurumları ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, kurumları ziyaret etti.
Seçim çalışmalarını sürdüren Özdemir, İl Başkanı Akif Gür
ve Merkez
İlçe Bakanı Yusuf Bülbül ile İl Müftülüğü ve Batman Ziraat Odasını ziyaret edere, personellerle bir araya geldi.
Özdemir, halka daha büyük hizmetler sunmak için bu yolculuğa çıktıklarını belirterek, 31 Mart'taki yerel seçimlerin Batman için çok önemli olduğunu söyledi.
Seçimler için birlik ve beraberlik içerisinde inançla, azimle, kararlılıkla var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Özdemir, "İnşallah başta Batman olmak üzere tüm ilçe ve beldelerimizi ak belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:37 Kaynak: AA
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