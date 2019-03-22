Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Dursun Fakih Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'ni ziyaret etti.

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MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Dursun Fakih Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'ni ziyaret etti.


Kalaycı, ziyarette yaptığı konuşmada, her günün yaşlılar günü olduğunu belirtti.


Yaşlıların yılın sadece bir günü ya da bir haftasında hatırlanmalarının ne dine ne de kültüre uymayacağını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Onların duaları bu toprakların huzurudur, bereketidir. İnşallah, yeni dönemde yapacağımız tüm çalışmalarla ve hayata geçireceğimiz projelerle Karamanımızı tam manasıyla yaşlı dostu şehir haline getireceğiz. Yaşlılarımıza daha mutlu, daha huzurlu bir şehir sunacağız. Ben bu vesile ile tüm yaşlılarımızın bu özel günlerini kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: AA

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