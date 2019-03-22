Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı
Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu
, gençlerle bir araya geldi.
İlk Oy Hareketi tarafından Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtladı.
Gençlerin Türkiye
ve gelecek için önemli olduğunu belirten Işıksu, hayatının her alanında gençlerle olmayı ve onlarla istişare etmeye çalıştığını söyledi.
Işıksu, gençlerle bugünleri daha iyi seviyelere ulaştırmaları gerektiğini belirterek, "Allah nasip eder ve milletimiz Adapazarı'nın yönetim yetkisini bizlere emanet ederse söz veriyorum, şehrimizi genç arkadaşlarımla yöneteceğiz." diye konuştu.
Gençlerin taşın altına elini koymaktan çekinmemesi gerektiğini dile getiren Işıksu, "Taşın altına elini koymaktan çekinmeyen, okuyan, araştıran, öğrenen, bilen, öğreten, fikirlerinin arkasında duran, pes etmeyen gençlerimiz olsun istiyoruz. Kuran
ahlakı ile ahlaklanan, Efendimiz'in hayatını iyi bilen, yaşamında kendine yön tayin eden, risk almaktan hiçbir zaman çekinmeyen genç kardeşlerimizle biz, bu güzel yolu birlikte yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.
Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi meclis üyesi adayları, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.