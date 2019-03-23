Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

26 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.


Samancı, Cumhur İttifakı Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Çiğdem'in Hüyük ilçesine bağlı dış mahallelerde partililerinin yürüttüğü seçim çalışmalarına katıldı.


Samancı, Çiğdem ve partililerle birlikte ilçeye bağlı İlmen Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Mahalle sakinlerinden 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek isteyen Samancı, seçimlerin önemine işaret etti.

Gönül belediyeciliği vurgusu yapan Samancı, gittikleri her yerde sahada vatandaşların büyük bir ilgi ve teveccühüyle karşılaştıklarını belirterek, bu birlik ve beraberliğin 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandığa yansımasının en büyük arzuları olduğunu söyledi.


Cumhur İttifakı Hüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem de yaptığı konuşmada, göreve gelmesi halinde yeni dönemde ilçeye ve mahallelerine kazandıracağı proje ve yatırımları anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Konya, AK Parti, Hüyük, Güncel
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