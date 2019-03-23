Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

54 dakika önce

Zonguldak'ta, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, ilçedeki üniversite öğrenci sayısını 10 bine çıkartmak istediklerini söyledi.

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Zonguldak'ta, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, ilçedeki üniversite öğrenci sayısını 10 bine çıkartmak istediklerini söyledi.

Şahin, Ereğli Öğretmenevinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli mitinginde 25 bin kişinin üzerinde bir kalabalığa seslendiğini söyledi.

Erdoğan'ın, Ereğli'ye kampüs kazandırılması noktasında yaşanan tartışmalara nokta koyduğunu anlatan Şahin, "Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi için çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce fakülte binalarımızın inşası ile ilgili çalışmalara başlayacağız." dedi.

Erdemir'in ilçede 1 milyar dolarlık yatırım kararı almasını ve ilave bin kişiye istihdam sağlayacak olmasının bölge için son derece önemli olduğuna değinen Şahin, Ereğli'yi büyütecek projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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