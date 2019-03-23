Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük
İl Başkanlığı tarafından seçim çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Başkanı İsmail Altınöz, seçim çalışmalarının ara vermeden devam ettiğini söyledi.
Altınöz, "Birileri gibi ittifakın adayı, şunun adayı, bunun adayı değil. AK Partililerin oy vereceği yer AK Parti'nin adayı Burhanettin Uysal
'dır. İnsanların kafalarını karıştırmaya gerek yok. Hem genel başkanımızın kurumsal olarak parti teşkilatlarımızın belirlemiş olduğu afişleri kullanıyoruz hem de kendi adayımızı destekleyen projelerimizi gösterir bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
Burhanettin Uysal da çalışmaların çok güzel gittiğini belirtti.
Karabük'te yek vücut olduklarını aktaran Uysal, projeleriyle Karabük'ün sorunlarını çözeceklerini kaydetti.
Karabük'te en büyük problemin trafik olduğunu vurgulayan Uysal, Kent Meydanı'nın olduğu alanı yeniden projelendirdiklerini, yapacakları üç katlı otoparkla bu sorunu çözeceklerini ifade etti.