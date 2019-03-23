Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

45 dakika önce

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından seçim çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından seçim çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Başkanı İsmail Altınöz, seçim çalışmalarının ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Altınöz, "Birileri gibi ittifakın adayı, şunun adayı, bunun adayı değil. AK Partililerin oy vereceği yer AK Parti'nin adayı Burhanettin Uysal'dır. İnsanların kafalarını karıştırmaya gerek yok. Hem genel başkanımızın kurumsal olarak parti teşkilatlarımızın belirlemiş olduğu afişleri kullanıyoruz hem de kendi adayımızı destekleyen projelerimizi gösterir bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Burhanettin Uysal da çalışmaların çok güzel gittiğini belirtti.

Karabük'te yek vücut olduklarını aktaran Uysal, projeleriyle Karabük'ün sorunlarını çözeceklerini kaydetti.

Karabük'te en büyük problemin trafik olduğunu vurgulayan Uysal, Kent Meydanı'nın olduğu alanı yeniden projelendirdiklerini, yapacakları üç katlı otoparkla bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Burhanettin Uysal, Uysal, Karabük, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Heyetten Skandal Sözler: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu Son Dakika! Bin 300 Kişiyi Taşıyan Gemi Kırmızı Alarm Verdi! Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 18:30:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]