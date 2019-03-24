Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

34 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis üyeleriyle vatandaşlarla bir araya gelen Yusuf Alemdar, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretlerde vatandaşlara hitap eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, " CHP'nin yönetimindeki ilçelerde çöp ve çamur deryaları var adeta. Henüz temel belediyecilik hizmetlerini yapamıyorlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinden söz ediyorlar. Bizim yeni dönem için yol haritamız sosyal belediyecilik üzerine olacak. Gittiğimiz her toplantıda vatandaşlarımız bize şunu söylüyor; biz vatanımızı, bayrağımızı 3 kilo domatese, 5 kilo patatese satmayız. Nasıl 15 Temmuz'da tanklara karşı durduysak, seçim günü de sandıklarda zillet ittifakının karşısında duracağız." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Alemdar da hizmetlerin yanı sıra bir sonraki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

Alemdar, bugün olduğu gibi yarın da şeffaf, katılımcı, her kesimin görüşüne önem veren yönetim anlayışını devam ettireceklerini vurgulayarak, yeni dönemde tarımsal faaliyetlerin destekleneceğini, üretimin ve kazancın arttırılması noktasında önemli adımların atılacağını, hayata geçirilecek projelerle çiftçiye destek olacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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