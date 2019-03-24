Yerel Seçimlere Doğru

Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.
Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP
Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis üyeleriyle vatandaşlarla bir araya gelen Yusuf Alemdar, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Ziyaretlerde vatandaşlara hitap eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan
Atabek, " CHP
'nin yönetimindeki ilçelerde çöp ve çamur deryaları var adeta. Henüz temel belediyecilik hizmetlerini yapamıyorlar, sosyal belediyecilik hizmetlerinden söz ediyorlar. Bizim yeni dönem için yol haritamız sosyal belediyecilik üzerine olacak. Gittiğimiz her toplantıda vatandaşlarımız bize şunu söylüyor; biz vatanımızı, bayrağımızı 3 kilo domatese, 5 kilo patatese satmayız. Nasıl 15 Temmuz'da tanklara karşı durduysak, seçim günü de sandıklarda zillet ittifakının karşısında duracağız." ifadelerini kullandı.
Serdivan Belediye Başkanı Alemdar
da hizmetlerin yanı sıra bir sonraki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.
Alemdar, bugün olduğu gibi yarın da şeffaf, katılımcı, her kesimin görüşüne önem veren yönetim anlayışını devam ettireceklerini vurgulayarak, yeni dönemde tarımsal faaliyetlerin destekleneceğini, üretimin ve kazancın arttırılması noktasında önemli adımların atılacağını, hayata geçirilecek projelerle çiftçiye destek olacaklarını kaydetti.