Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

34 dakika önce

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Karaca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Karaca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özlü, Çadır toplantıları kapsamında Karaca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından meşale ve havai fişeklerle karşılandı.

Karacaspor'lu oyuncular şampiyonluk kupasını Özlü ile birlikte kaldırarak şampiyonlukların kutladı.

Çadır toplantısının ardından mahalleden ayrılmak üzere olan Özlü, kendisini çaya davet eden bir ailenin isteğini de kırmayarak aileyi evinde ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Faruk Özlü, Düzce, AK Parti, Güncel
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