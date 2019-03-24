Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Giresun
Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Şenlikoğlu, Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunları dinledi.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şenlikoğlu, Giresun için hep birlikte çok çalışacaklarını söyledi.
Giresun'un artık hızlı bir değişime ve özlemle beklenen hizmetlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şöyle konuştu:
"Bizim bütün projelerimiz hazır. İlimizde neye ihtiyaç var biliyoruz. Şehrimizin beklentilerini ve insanlarımızın bizlerden beklediği hizmetleri çok iyi biliyoruz. Giresun'un artık hızlı bir değişime ve bununla birlikte hasretle beklenen yerel hizmetlere ihtiyacı var. Göreve geldiğimizde, bu şehir için gece gündüz demeden çalışacak, değerli hemşehrilerimin hizmetkarı olacağız. Bunun için şimdiden söz veriyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:09 Kaynak: AA
İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor
Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanına Zehir Zemberek Sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor