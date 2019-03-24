Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar'da esnafı ziyaret etti.
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek
, Karapınar
'da esnafı ziyaret etti.
Akyürek, partisinin Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaka
ile merkez esnafını gezdi, destek istedi.
Daha sonra meydanda toplanan kalabalığa seslenen Akyürek, Türkiye
'nin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Buna izin vermeyin. Güçlü Türkiye, istemiyorlar. Vereceğiniz oylarımızla büyük Türkiye yürüyüşüne destek olacaksınız. Türkiye düşmanları, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın başarısız olması için çalışıyor. Bunu da açık açık ifade ediyorlar. Cumhur İttifakı, ülkemiz için son derece önemli. Bu ittifakın başarılı olması için bizlere destek olmalısınız. Sizlere güveniyoruz. 31 Mart imtihanından da başarıyla çıkacağız. Bu seçimde her oyun önemi var. Sandığa mutlaka gitmelisiniz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:16 Kaynak: AA
Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek
"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi
Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor