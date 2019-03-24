Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar'da esnafı ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar'da esnafı ziyaret etti.

Akyürek, partisinin Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaka ile merkez esnafını gezdi, destek istedi.

Daha sonra meydanda toplanan kalabalığa seslenen Akyürek, Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Buna izin vermeyin. Güçlü Türkiye, istemiyorlar. Vereceğiniz oylarımızla büyük Türkiye yürüyüşüne destek olacaksınız. Türkiye düşmanları, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın başarısız olması için çalışıyor. Bunu da açık açık ifade ediyorlar. Cumhur İttifakı, ülkemiz için son derece önemli. Bu ittifakın başarılı olması için bizlere destek olmalısınız. Sizlere güveniyoruz. 31 Mart imtihanından da başarıyla çıkacağız. Bu seçimde her oyun önemi var. Sandığa mutlaka gitmelisiniz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Konya, AK Parti, Türkiye, Karapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek "Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:55:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]