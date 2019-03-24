Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhur İttifakı Beyşehir
Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar
, seçim çalışmaları kapsamında yürütülen dış mahalle gezilerini sürdürüyor.
Samancı, ilçeye bağlı Doğanbey
Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, 31 Mart'ta yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istedi.
Samancı, konuşmasında, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekti.
Seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan aday ve meclis üyesi adaylarına güçlü bir destek beklediklerini vurgulayan Samancı, şunları kaydetti:
"Belediye başkanının çok yorulması gerekiyor, belediye başkanının enerjik, dinamik olması gerekiyor, bu işe, memleketine sevdalı olması gerekiyor. Bu iş, böyle bir iş. İşte genç, dinamik ve enerji dolu, memleketini çok seven Beyşehir sevdalısı bir kardeşiniz olan Üzeyir Yaşar'ı inşallah 31 Mart'ta oy patlamasıyla birlikte belediye başkanı olarak seçelim ve hizmetleri de inşallah Beyşehir'e yeni dönemde de kazandırmaya devam edelim."
Samancı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin sadece sıradan bir belediye seçimi olmadığını bildirdi.
15 Temmuz'da oluşturulan ruhla kurulan Cumhur İttifakı'na verilen desteğin devam etmesinin Türkiye
'nin ve milletin bekası için önemli olduğunun altını çizen Samancı, şunları kaydetti:
"Bakın MHP
ilçe başkanımız da burada, aramızda. 15 Temmuz'da hep birlikte bir ruh oluşturduk. Hep beraber, tek vücut olduk. Bizlere, devletimize, milletimize karşı saldırıya geçenlere, bizim belimizi bükmeye çalışanlara karşı bir duruş sergiledik ve o duruşu sergilerken Doğanbey bizim yanımızdaydı, Beyşehir bizim yanımızdaydı. 31 Mart'ta da inşallah bu duruşu tekrar birlikte mühürlüyorsunuz. Sizin 31 Mart'ta vermiş olduğunuz her bir oy, bizi bölmeye karşı birlikte hareket edenlere atılmış bir kurşun olarak gelecektir. 31 Mart'ta vereceğiniz her bir oy, bizim aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı atmış olduğunuz bir tokat olacaktır. Vermiş olduğunuz her oy, terör örgütüne karşı vurmuş olduğunuz bir yumruk olacaktır inşallah."
Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da konuşmasında, yeni dönemde kuracakları bölge şeflikleriyle dış mahallelerde belediye hizmetlerinin daha da hız ve ivme kazanacağını söyledi.