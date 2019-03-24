Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde halka hitap etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde halka hitap etti.



AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile mahalleye giden Uysal, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.



Daha sonra halka hitap eden Uysal, burada projelerinden bahsetti.



Uysal, daha sonra Yaylacık Mahallesi'ne de giderek halka projelerini anlattı, destek istedi.



Uysal, ayrıca Karabük Birlik Haber-Sen İl Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



Vergili'den spor kulüplerine destek



Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 12 faal futbol kulübüne düzenlenen törenle spor malzemeleri desteğinde bulundu.



Vergili, bir restoranda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Amatör spor kulüplerinin en önemli faaliyeti mahallede bulunun çocukların en iyi şekilde yetişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak olmasıyla ilgilidir. Yıllardan bu tarafa arkadaşlar ellerinden geldiği kadar bu spor faaliyetleri üstünde çok hassas davrandı. Karabük'e de büyük hizmetleri oldu. İnşallah bundan sonra amatör sporlara bizim de iyi derecede katkılarımız, desteklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Vergili ayrıca seçim çalışmaları kapsamında, Beşbinevler, Kartaltepe, Şirinevler, Aydınlıkevler, Yeni mahallelerine giderek vatandaşlara hitap etti.



Cumapazarı ve Cevizkent TOKİ'de esnaf ziyareti de yapan Vergili, Melise köyüne geçerek köylülerle sohbet etti.



Altıparmak'tan seçim gezileri



Millet İttifakı'nın İYİ Partili Karabük Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak, seçim çalışmalarını Beşbinevler Mahallesi'nde sürdürdü.





Bir düğün salonunda halka seslenen Altıparmak, projelerinden bahsetti.





Seçimlerde destek isteyen Altıparmak, vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.



Öte yandan Saadet Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Yüce ve Büyük Birlik Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Mahmut Malkoç, seçim çalışmaları kapsamında mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı

Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek

İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu