Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

44 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahallelere olan ziyaretlerine devam etti.

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Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahallelere olan ziyaretlerine devam etti.

Şeyhsafı, Çayırözü ile Mesudiye mahallelerini ziyaret eden Özdemir ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet ederek destek istedi.

Kendi mahallesi Mesudiye'de davul, zurna, meşale ve havai fişeklerle karşılanan Özdemir, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza'dan yüksek bir oy oranı beklediklerini belirterek, "Havza'da yatırımların devamı için ve genelde ülkemizin bekası için sizlerin desteği önemli." dedi.

MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ise yeni sistemin ilk yerel seçimi olması açısından seçimlerin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Yeni hükümet sistemimizin ilk siyasi seçimi. Bunun sonuçları ülkemiz adına önemli. MHP olarak bu önemi gördüğümüz için ittifak ruhu ile hareket ediyoruz." diye konuştu.

Özdemir ise doğduğu ve büyüdüğü mahallede kendisine gösterilen ilgiden ve karşılamadan ötürü teşekkür ederek destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:24 Kaynak: AA

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