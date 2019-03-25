Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Samancı, ziyaretinde sosyal medyadan grup kuran Beyşehir'in anneleri ile bir araya geldi. Samancı, düzenlenen toplantıda annelerle Beyşehir ile alakalı konularda istişarelerde bulundu.

Milletvekili Samancı, AK Parti Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar ve partililerin sahada yürüttüğü yerel seçim çalışmalarına da katıldı.

Beyşehir'e bağlı Çiftlik, Kuşluca, Yenidoğan, Gönen, Başgöze ve Eğirler mahallelerini ziyaret eden Samancı, burada mahalle sakinleriyle bir araya geldi, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Samancı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparken, yeni dönemde artık hizmetlerin gönül belediyeciliği üzerine inşa edileceğine dikkat çekti.

Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da mahalle sakinlerine seçilmesi halinde yeni dönemde seçim beyannamesinde yer alan hizmet ve projelerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Gülay Samancı, AK Parti, Beyşehir, Güncel
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