Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada, Cumhur İttifakı AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı ve partililerle görüşen Özkaya, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkati çekti.

Seçim çalışmalarında son haftaya girildiğini, herkesin çok daha gayretli şekilde çalışması gerektiğini belirten Özkaya, "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde seçimlerden zaferle çıkacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Afyon, Dinar, AK Parti, Güncel
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