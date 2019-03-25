Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Sabri Varan, basın toplantısı düzenledi.

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Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Sabri Varan, basın toplantısı düzenledi.

Kentteki bir oteldeki basın toplantısında konuşan Varan, seçim çalışmalarını büyük bir gayretle yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin geleceği için MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu bir birliktelik olduğunu belirtti.

Varan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de yaşanan sıkıntıların atlatılması için oluşturulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu ittifakta ana ortak olarak MHP ve AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na bir teminat vererek bu birlikteliğin sadece bir seçim birlikteliği olmadığını, bunun İlah-i Kelimetullah'a kadar var olacağını beyan etmiştir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vererek Türkiye'nin önündeki her engeli aşması hususunda büyük bir gayret göstermişlerdir. Ülkemize karşı yaptıkları fedakarlıklar ortada. Bizim de ilimize karşı vazifemiz, görevimiz bitmedi. Bu nöbeti biz de ilimizde tutacağız. Kendisinden bu şekilde talimat gelince biz de gelip kampanyamızı başlattık."

Varan, konuşmasının ardından projelerini basına tanıtarak, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:35 Kaynak: AA

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