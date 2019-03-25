Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

26 dakika önce

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Bakan adayı Elif Köse, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Bakan adayı Elif Köse, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sanayi esnafı ve bazı eğitim kurumları ziyaret eden Köse, Safranbolu'nun en büyük sorunlarından birisinin Tarihi Çarşı'da trafik ve otopark sorunu olduğunu savundu.

Bu sorunu çözeceklerini ifade eden Köse, "20 bin metrekarelik alan, 35 tur otobüsü ve 750 otomobil ağırlayacak kapasiteye sahip otopark ile Tarihi Çarşı bölgesindeki trafik ve park yeri sorununu çözeceğiz." dedi.

Fatma Danışman'dan ziyaretler

MHP Safranbolu Belediye Başka adayı Fatma Danışman, mahalle ve esnafı ziyaret etti.

Danışman, yaptığı açıklamada, sahip olduğu tecrübeyle Safranbolu'yu yöneteceklerini belirtti.

Danışman, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu buna yakışır şekilde yöneterek var olan sorunları çözeceklerini kaydetti.

Danışman'a, İlçe Başkanı Celal Tokatlı ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Danışman, Safranbolu, Güncel
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