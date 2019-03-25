Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

48 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, Geyve ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, Geyve ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlçeye bağlı Bayat, Kozan ve Bozören mahallelerini ziyaret eden Yüce, vatandaşlarla buluştu.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyarette, vatandaşlara hitap eden Yüce, istikrara karşı düzenlenen tüm oyunlara cevabı sandıklarda vereceklerini belirtti.

İlçenin, mahallelerin gelişimi için hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Yüce, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçimlere bir haftadan daha kısa süre kaldı. Geyve'den hem şahsıma hem de Murat Kaya kardeşime güçlü destek gelecektir. İnşallah 31 Mart gecesi istikrarın devam edeceği gün olacak. 31 Mart seçimleriyle ilçelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz yeniden şahlanışa geçecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Geyve, Güncel
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