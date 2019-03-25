Yerel Seçimlere Doğru
48 dakika önce
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, Geyve ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Adayı Ekrem Yüce
, Geyve
ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İlçeye bağlı Bayat, Kozan
ve Bozören mahallelerini ziyaret eden Yüce, vatandaşlarla buluştu.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya
ve teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyarette, vatandaşlara hitap eden Yüce, istikrara karşı düzenlenen tüm oyunlara cevabı sandıklarda vereceklerini belirtti.
İlçenin, mahallelerin gelişimi için hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Yüce, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçimlere bir haftadan daha kısa süre kaldı. Geyve'den hem şahsıma hem de Murat Kaya kardeşime güçlü destek gelecektir. İnşallah 31 Mart gecesi istikrarın devam edeceği gün olacak. 31 Mart seçimleriyle ilçelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz yeniden şahlanışa geçecek." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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