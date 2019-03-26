Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

2 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında fabrika, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve ev ziyaretlerinde bulundu.

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Cumhur İttifakı AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında fabrika, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve ev ziyaretlerinde bulundu.

Küpçüler Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Fevzi Kılıç, ilçenin bütün problemlerini bildiklerini belirterek, el ele gönül gönüle hizmet edeceklerini söyledi.

Seçilmesi halinde kapısının herkese açık olacağını aktaran Kılıç, "Birbirinden değerli meclis üyesi adaylarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi adaylarımız olsun partimizin adayları olsun temsil kabiliyeti olan, devletin farklı kademelerinde görev yapmış, devlet deneyimleri olan çok kıymetli insanlar. İddialı ve irade sahibiyiz, istişare ile Erenler'imizi yöneteceğiz. Rotamız Erenler halkının huzurundan, refahından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilçedeki fabrikaları gezerek iş adamları ve çalışanlarla bir araya gelen Kılıç, emekçi ve işçilerin yanında yer almaya çaba gösterdiklerini, istihdam sağlayan, üreten ve ihracat yapan firmalara gereken desteği sağlayacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Erenler, Fevzi Kılıç, Güncel
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