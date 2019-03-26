Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Gülnar ilçesinde sandık kurulu üyelerine eğitim verildi.

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Gülnar ilçesinde sandık kurulu üyelerine eğitim verildi.

İlçe Seçim Müdürü Galip Yılmaz, Gülnar Kültür Merkezindeki eğitimden önce yaptığı konuşmada, seçimle ilgili genel bir eğitim verileceğini belirtti.

Sandık kurullarının görev ve yetkileri, sandık kurulu başkanının öncelikle yapacağı işler, sandık kurulunun ant içmesi gibi konuların da anlatılacağını bildiren Yılmaz, "Sandığın konulacağı yerin belli edilmesi, kapalı oy verme yeri, oy verme yerine asılacak levha, sandık seçmen listesinin sandık çevresine asılması ve sandık yerinin duyurulması gibi birçok konu seçimde görevli sandık başkanları ve üyelere sunum eşliğinde anlatılacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Elif Öznur, tarafından eğitim gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:39 Kaynak: AA

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