Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

55 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, spor camiası temsilcileriyle bir araya geldi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, spor camiası temsilcileriyle bir araya geldi.

Spor camiasının, destek niteliğinde hazırlanan bildirgenin okunmasıyla başlayan programda Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Ekrem Yüce'ye çıktığı yolda başarılar dileyerek, yanında olacaklarını ifade etti.

Yüce de spor camiası temsilcilerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu destek sorumluluğumuzu arttırmış, gayret ve çalışma azmimizi daha da perçinlemiştir. İnşallah şehrimiz sporuna, sporcusuna destek olacak, spor geleceğimize en iyi katkıyı sunacağız." diye konuştu.

Programa, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, TFF Sakarya Bölge Başantrenörü Adem Tandoğan, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Akova, Sakaryaspor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu İl Temsilcisi Recep Odabaş, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Güzel, eski Sakaryaspor Başkanı Vedat Yaşlıca ve kulüp temsilcileriyle davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]