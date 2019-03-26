Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, spor camiası temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem Yüce, spor camiası temsilcileriyle bir araya geldi.



Spor camiasının, destek niteliğinde hazırlanan bildirgenin okunmasıyla başlayan programda Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Ekrem Yüce'ye çıktığı yolda başarılar dileyerek, yanında olacaklarını ifade etti.



Yüce de spor camiası temsilcilerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu destek sorumluluğumuzu arttırmış, gayret ve çalışma azmimizi daha da perçinlemiştir. İnşallah şehrimiz sporuna, sporcusuna destek olacak, spor geleceğimize en iyi katkıyı sunacağız." diye konuştu.



Programa, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, TFF Sakarya Bölge Başantrenörü Adem Tandoğan, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Akova, Sakaryaspor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu İl Temsilcisi Recep Odabaş, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Güzel, eski Sakaryaspor Başkanı Vedat Yaşlıca ve kulüp temsilcileriyle davetliler katıldı.

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