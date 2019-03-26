Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

39 dakika önce

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve partililerin eşlik ettiği Kaya, esnaf ve iş adamlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde projelerini anlatarak destek isteyen Kaya, "Adaylık sürecimizin ilk gününden itibaren söylediğimiz gibi ayağı yere basan, gerek madden gerekse manevi olarak devletimizin desteğini alabilecek projelerimizi, şahsımı ve tim ekibimizi Safranbolu benimsemiş." diye konuştu.

Elif Köse'den ziyaretler

Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, sağlık kuruluşları ile tekstil firmalarını ziyaret etti.

Köse, yaptığı açıklamada, başkan seçilmesinin ardından hiç durmadan, oturmadan Safranbolu için çalışacaklarını belirtti.

Safranbolu'ya kadın elinin değeceğini vurgulayan Köse, Safranbolu'nun güzel günler göreceğini kaydetti.

Danışman'dan toplantı

MHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Fatma Danışman, Ülkü Ocakları Safranbolu İlçe Başkanlığı üyeleriyle bir araya geldi.

Projelerini anlatan Danışman, gençlere güvendiklerini ifade etti.

Gençlere yönelik projeleri hayata geçireceklerini anlatan Danışman, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:39 Kaynak: AA

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