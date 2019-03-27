Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta ve Zara'da CHP'li belediye başkan adaylarının seçimi kazanacağını söyledi.

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta ve Zara'da CHP'li belediye başkan adaylarının seçimi kazanacağını söyledi.

Karasu, CHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, her zaman mazlumların, garibanların yanında olduklarını belirtti.

"Bu seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin zafer seçimi olacaktır." diyen Karasu, "İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta, Zara'da, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayları kazanacaktır." dedi.

Zara Belediye Başkan Adayı Kutsi Cantürk ise "Bizler projelerimizle geliyoruz. Ben mühendisim, yaptığım projeler herkesin anlayabileceği projelerdir. Göreve geldiğimizde il günden işimiz çalışmak olacak. 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız, üreteceğiz." diye konuştu.

Belediye meclis üyesi adayları ve il genel meclis üyesi adayının tanıtıldığı mitinge, İYİ Parti İl Başkanı Erdoğan Arpaç, CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, İYİ Parti Zara İlçe Başkanı Emrullah Uyan ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:02 Kaynak: AA

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