Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
, kente 10 bin seyirci kapasiteli Kapadokya
Stadyumu yapılacağını bildirdi.
Arı, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanı seçildiği takdirde spor alanında hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Stadın yanı sıra "Futbol
Kamp Eğitim Merkezi", "Tenis
Akademisi" ve "Elit Sporcu Merkezi"nin vakit kaybedilmeden yapılacağını aktaran Arı, "Nevşehir'deki futbol potansiyelini değerlendirebilmek adına şehrin eskiyen stadyumunun yerine 10 bin 50 kişilik yeni ve modern bir stadyum projesi hayata geçireceğiz. Nevşehir'de başta Nevşehir Belediyespor olmak üzere tüm futbol kulüpleri yeni yapılacak stadyum ile gelirlerini artırabilme fırsatına kavuşacak." ifadelerini kullandı.
Kentte, özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönelmeleri için çalışma yapılacağını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:
"Spora verdiğimiz önemi göstererek, şehrimizi bu alanda da yatırımlara kavuşturacağız. İçinde 8 ayrı antrenman sahası ve profesyonel bir futbol sahasının yer aldığı üst düzey bir Futbol Kamp Merkezi kuracağız. Bu sadece büyük futbol takımlarının şehrimize gelmesini değil, önemli turnuvalara ev sahipliği yapabilmemizi sağlayacak. Kuracağımız, Elit Sporcu Merkezinde ise olimpiyat, dünya ve Avrupa
şampiyonalarında derece yapmış sporcularımız, branşlarında her türlü imkanın sunulduğu modern tesislerde kamp yapma fırsatı bulabilecek. Merkeze ilk kez gelen sporcuların kan, kemik ve yetenek testlerini yapacak ve en uygun branşa yönlendireceğiz. Ayrıca, Nevşehir'e dünya standartlarında bir tenis akademisi kuracağız. Bu akademide uluslararası standartlarda tenis kortları ve kapalı spor salonu yer alacak. Kapadokya Cup adı altında uluslararası bir tenis turnuvası düzenleyecek, bu turnuvada dünya markalarını buluşturacağız."