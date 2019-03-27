Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

24 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Dinar belediye başkan adayı Nihat Sarı ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, seçimlerde partisine destek istedi.

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti Dinar belediye başkan adayı Nihat Sarı ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, seçimlerde partisine destek istedi.

Dinar'ın ekonomik yönden kalkınması, yatırımcıların gelmesi ve işsizliğin sona ermesi için ilçenin çehresinin muhakkak değiştirilmesi gerektiğini belirten Sarı, "Esnaflarımızın dert ve sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Dinar'ın çehresini değiştirerek çok güzel projelerimizi uygulayacağız. Bu projeler sayesinde yatırımcılar ilçemize gelerek işçi istihdamı yapacaklardır." dedi.

Esnaflar da aday Sarı'dan, kazanması halinde ilçede yeni sosyal alanların, tesislerin ve aile dinlenme yerlerinin sayısının artırılması talebinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:12 Kaynak: AA

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