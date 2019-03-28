Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

59 dakika önce

Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, yeni hayalleri gerçeğe dönüştürme adına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Keşap halkından tekrar destek istediklerini belirtti.

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Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, yeni hayalleri gerçeğe dönüştürme adına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Keşap halkından tekrar destek istediklerini belirtti.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yerel seçimleri öncesi vaat ettikleri sözlerin yüzde 95'ini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gelecek dönem hizmet atağını sürdürme adına yeniden göreve talipli olduklarını kaydeden Emür, "İlçemizde farklı gelişim ve değişim rüzgarları esecek. Yeni belediye hizmet binası, sosyal ve kültürel projeler, doğal gaz, deniz derin deşarj ve diğer projelerimizle Keşap'a ayrı bir değerler katacağız." ifadesini kullandı.

Keşap halkından yeniden destek istediklerini vurgulayan Emür, şunları aktardı:

"Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz bu hizmetleri geleceğimiz yani çocuklarımız için yapıyoruz. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük, dönüştürmeye devam ediyoruz. Şimdi Keşap'ın önüne yeni hedefler koyarak hizmetlerimizi sürdürme adına 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden sizlerin desteğiyle yetki istiyoruz. Allah'ın izni, sizlerin de desteğiyle 1 Nisan'dan itibaren kaldığımız yerden daha güzel, daha yaşanabilir, geleceğine umut bağlanan bir Keşap için yola devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA

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