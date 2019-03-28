Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

23 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesine bağlı av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'ni ziyaret etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesine bağlı av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'ni ziyaret etti.

Samancı, Akış ve Altay, Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar'ın partililerle birlikte Üzümlü Mahallesi'nde yerel seçim çalışmalarına katıldı.

Yerleşim merkezi meydanında vatandaşlara hitap eden AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, belediye hizmetinde ekip ruhu, uyum ve takım çalışmasının önemine dikkat çekti.

Bu üçlü saç ayağının da kendilerinde var olduğunu dile getiren Samancı, "İnşallah bu üçlü saç ayağını bozmadan, hep birlikte yeni dönemde yolumuza devam etme arzusundayız. Sizlerin teveccühü, sizlerin destekleriyle inşallah bu dönemde 1 Nisan itibariyle gönül belediyeciliğini doğrudan doğruya Üzeyir kardeşimizle birlikte birebir hayatınızda yaşamaya başlayacaksınız ve bundan sonraki süreçte inşallah yaşatmaya da devam edeceksiniz. Yani bunun anlamı, belediyemize geldiğiniz zamanlarda, hangi işlemleri yürütürseniz yürütün hep beraber daha bir samimiyet, daha bir güler yüzle, muhabbetle işlerinizi yürütüp hizmetlerinizi alacağınız bir dönemi inşallah bu yeni dönemde hep birlikte inşa etmiş olacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da konuşmasında, Üzümlü'nün silah sektöründe kendisini dünyaya ispat etmiş çok önemli bir marka değeri yerleşim merkezi olduğunu dile getirerek, "Burası benim ata ocağım, ben sizin eğe ustanızım, siz nasıl başlığı eğeliyorsunuz, ben de Ankara'da külliyede tezgahım var, Gülay hanımın mecliste tezgahı var. Siz bizden bir talepte bulunuyorsunuz, diyorsunuz ki vekilim 'şunu yap'. Ne eğe lazım, lama eğ lazım, ne eğe lazım balık sırtı eğe lazım. Biz sizin eğe ustanızız, sizin işlerinizi o eğe ustası inceliğiyle Ankara'da yapmaya gayret ederiz biz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı'nın adayı Uğur İbrahim Altay da, yeni dönemde Üzümlü'nün ne ihtiyacı varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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