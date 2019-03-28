Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Giresun
Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
, Giresun'un geleceğine yön verecek projelerle Giresunlulardan destek istediklerini belirtti.
Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri çalışmaları kapsamında vatandaşlarla kucaklaşarak hasbıhal ettiklerini, dertleriyle dertlendiklerini, şehrin sorun ve sıkıntıları yerinde görerek, birinci ağızdan dinlediklerini belirtti.
"Gönül ve hizmet belediyeciliği" sloganıyla çıktıkları yolda halkın büyük ilgi ve alakasını gördüklerini aktaran Şenlikoğlu, "İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu sevgi ve destek sandığa da yansıyacaktır. Giresun halkının desteğiyle 1 Nisan
sabahı Giresun gönül ve hizmet belediyeciliğiyle buluşacaktır." ifadesini kullandı.
Giresun'un geleceğine yön verecek projelerle Giresunlulardan destek istediklerine vurgu yapan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:
"Bir olacağız, diri olacağız ve Giresun'u hep birlikte yöneteceğiz. Sadece bizim değil, Giresun'un yüzü gülecek. Giresun gelişip kalkınacak. Giresun hizmetle buluşacak. 2028 vizyonu çerçevesinde açıklamış olduğumuz projelerle Giresun bölgesinde parmakla gösterilen bir il haline gelecek."