Yerel Seçimlere Doğru

Demokratik Sol Parti (DSP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Artun, "Diyarbakır halkı geçmişte yaşanan kabusları, olumsuzlukları biliyor.

Demokratik Sol Parti (DSP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Artun, "Diyarbakır halkı geçmişte yaşanan kabusları, olumsuzlukları biliyor. İnsanlar artık illallah etmiş 'bizi bunlardan kurtarın' diyor. Bunlar bugüne kadar Diyarbakır'a bırakın hizmet etmeyi, sürekli halka eziyet ettiler." dedi.



Artun, AA muhabirine, Sur ilçesinde doğup büyüdüğünü, yıllardır kentte iş hayatında bulunduğunu söyledi.



1996 yılından bu yana DSP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Artun, yerel seçimlerde de partisinin Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu ifade etti.



Seçildiği takdirde birçok projeye imza atacaklarını dile getiren Artun, şöyle dedi:



"Amacımız öncelikle kentte sevgi kentleri oluşturmaktır. Diyarbakır'da bilimi ve teknolojiyi öne çıkararak halkımızın geleceğini teminat altına alacak yatırımlar yapacağız. Bunların içinde teknokentler, güneş enerjileri olacak, doğaya uygun yapılar inşa ederek doğal kentler oluşturacağız. Eski genel başkanımız Bülent Ecevit'in 'köy kentler' projesi vardı onları bazı bölgelerde uygulamayı düşünüyoruz."



Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edebilmek için turizm amaçlı yatırımlarının olacağını aktaran Artun, insanları kente çekebilmenin tek yolunun tarihi mekanları öne çıkarmak olduğunu belirtti.



Köylüyü yerinde kalkındırmak, sorunlarını ele alarak onlara hizmet verebilmek için çalışacaklarını aktaran Artun, "En önemli projemiz olan Dicle Vadi Projesi'ni Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi suya girilebilecek bir ortam yaratıp çevresinde de dinlenebilecek mekanlar kazandırmak istiyoruz. Ayrıca eğer kazanırsak hafif raylı sistemi derhal hayata geçireceğiz. Öte yandan demir yollarına çok ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Diyarbakırlı vatandaşların eski belediye yöneticilerinden bıktığını dile getiren Artun, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Diyarbakır halkı geçmişte yaşanan kabusları, olumsuzlukları biliyor. İnsanlar artık illallah etmiş 'bizi bunlardan kurtarın' diyor. Bunlar bugüne kadar Diyarbakır'a bırakın hizmet etmeyi, sürekli halka eziyet ettiler. Nereye gittiysem bunu gördüm. Artık bunlara karşı bir nefret uyanmış. Halkı geriyorlar ama halkımızın ihtiyacı sevgi, dostluk, insanlık ve ekonomidir. Kayyumların gelme nedenlerini dikkate almak lazım. Durup dururken kayyum gelmez. Kayyumun atanmasındaki nedenleri ortadan kaldırmak lazım. Halka hizmet için gelmeliyiz. Sen çıkıp 'ben devlet kuracağım' dersen kusura bakma ama burada bir devlet var zaten. Belediyelerin görevi hizmettir."

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