Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde AK Parti, CHP ve MHP Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ayrı ayrı miting düzenledi.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde AK Parti, CHP ve MHP Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ayrı ayrı miting düzenledi.

Hanönü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Uçar, ilçede düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, tevazu, samimiyet ve gayret ile hep birlikte yeni hedeflere ilerleyeceklerini söyledi.

Yaptığı projeler hakkında bilgiler veren Uçar, "Kısa sürede büyük işler başardık, daha yapacağımız büyük projelerimiz var. Küçük sanayi sitesini, pazar yerini, şehir parkını, kültür merkezinin imar uygulamalarını, meslek yüksekokulunu ve güneş enerji sistemi yapacağız." dedi.

- CHP mitingi

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, partisi tarafından ilçede düzenlenen ilk mitingde belediye başkan adayları Yılmaz Karakoç'a destek istedi.

İlçenin hep birlikte yönetileceğini ifade eden Baltacı, şeffaf ve halka açık bir belediyecilik yapacaklarını anlattı.

- MHP mitingi

MHP Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Yücel, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, Hz. Ömer'in adaleti ve Hz. Ali'nin cesareti ile belediye başkanılığı yapacağını dile getirdi.

Projeleri hakkında bilgi veren Yücel, pazar yerinin üstünü kapatacağını, Toplum Sağlığı Merkezi'nin hastaneye çevrilmesini sağlayacağını ve ilçeye bir meslek yüksekokulu yapılması için çalışacağını söyledi.

Bağımsız aday Şükrü Özün de ilçede miting yaparak seçim vaatlerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:34 Kaynak: AA

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