Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

22 dakika önce

Sağlık-Sen ve Eğitim Bir-Sen il ve ilçe başkanları, Ak Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde'yi ziyaret etti.

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Sağlık-Sen ve Eğitim Bir-Sen il ve ilçe başkanları, Ak Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde'yi ziyaret etti.

Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Genç Memur-Sen İl Başkanı ve İdil İlçe Başkanı Mehmet Selim Tepe, Eğitim Bir-Sen Cizre İlçe Başkanı İrfan Elgün, Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Başkanı Bilal Aksoy ve üyeler, AK Parti Cizre Belediye Başkan adayı Müjde'yi Seçim İrtibat Bürosunda ziyaret etti.

Müjde'ye desteklerini ileten Çatı, hem üyesine, kamu görevlilerine hem ülkesine karşı hassasiyet taşıyan bir emek hareketi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim hassasiyetimiz, Cizremizde istikrarın yakalanması. Yönetsel istikrar olmadan, huzur, belediyecilik hizmeti ve ekonomik istikrar olmaz. Yönetsel istikrar olmadan, ülkede yarına ilişkin tereddütler, kaygılar çoğalır, coğrafyada istikrar olmaz. Hassasiyetimiz, Cizremizde yönetsel istikrarın huzuru beraberinde getirmesi, şehrimizin terör tuzağından çıkması, üretim ekonomisine geçmesi ve huzurun hakim olmasıdır. Memur Sen olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da milli iradenin yanında olduk ve olacağız. Milletin canı ile esnafın kepengi ile kaldırım ve parke taşı ile sorunu olanları unutmadık ve unutmayacağız, unutmayacağız ki yarınlarımıza emin adımlarla yürüyelim."

Anmal ise Müjde'ye destek ziyaretinde bulunduklarını aktararak, başarılar diledi.

Müjde ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaret için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:05 Kaynak: AA

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