Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "AK Parti hiçbir zaman din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "AK Parti hiçbir zaman din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadı. Herkese eşit mesafede hizmetler yapıyor ve yeniliklere imza atıyor." dedi.

Kılıç, beraberindeki üyelerle Deyrulzaferan Manastırı'nı ziyaret etti.

Burada Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile görüşen Kılıç, Mardin'de farklı etnik yapıların bir arada kardeşçe yüzyıllardır yaşadığına dikkat çekti.

AK Parti olarak memleketin dertleriyle dertlenerek yola koyulduklarını dile getiren Kılıç, şöyle dedi:

"Burada bir hizmeti yerine getirirken ya da idare noktasında üstümüze düşen vazifeyi yaparken karşımızdakinin hal ve hareketine, yaşantı biçimine, maddi durumuna, etnik durumuna veya inancına bakmadan herkese insani noktada ve eşit mesafede hizmet götürmek için çabalıyoruz. AK Parti hiçbir zaman din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadı. Herkese eşit mesafede hizmetler yapıyor ve yeniliklere imza atıyor. Zaten oluşumlarımızın tamamında da buna yer vermeye çalıştık. Bizler hizmet yürüttüğümüz bu mercilerde eğer toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle tolere etmezsek birlik ve kardeşlik unsurunun bir mahiyeti kalmaz. Dolayısıyla amacımız herkesin fikirlerini açıkça söyleyebilmesi, hizmetlerden faydalanması ve tüm oluşumların bir arada yaşayabileceği bir geleceği inşa etmektir."

Metropolit Saliba Özmen de AK Parti'nin ülkeye ve Mardin'e çok hizmetlerde bulunduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnunyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Diyarbakır, Faruk Kılıç, Mardin, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]